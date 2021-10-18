"Батьківщина" вимагає введення надзвичайного стану в енергетиці

Партія «Батьківщина» вимагає оголосити надзвичайний стан в енергетиці та пропонує план невідкладних заходів, які дозволять уникнути кризи та спокійно пройти країні опалювальний сезон. На цьому наголосила голова партії Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

«Перекладати відповідальність за безпорадність влади у питанні тарифів на газ не можна! Тому потрібно негайно почати діяти, аби вирішити той колапс, який вже сьогодні негативно позначається на платіжках і може поставити людей на межу виживання. Для того, щоб владнати ситуацію вже зараз, є всі можливості, варто лише почати діяти!» – зазначила лідер партії та озвучила необхідний план дій.

План «Батьківщини» передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану та втілення кількох невідкладних кроків:

негайне припинення експорту природного газу з України; термінове усунення всіх посередників між видобутком і облгазами. А також ухвалення закону «Батьківщини» №4680 про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення;

«Я хочу, щоб парламент повернув собі функції парламенту, щоб ми нарешті приймали потрібні людям рішення, а не обслуговували чужі корупційні інтереси», – закликала Голова «Батьківщини».

Водночас Юлія Тимошенко розкритикувала Меморандум, запропонований Кабінетом міністрів місцевим громадам, і продемонструвала присутнім платіжку за газ для відділу освіти Тростянецької міської ради Сумської області, у якій вартість газу становить 47 гривень за кубометр – тобто мало не вчетверо більше, вказаної у Меморандумі суми.

Також критичною, за словами Голови «Батьківщини», залишається ситуація із запасами газу – їх просто може не вистачити на всю зиму – і ця тема потребує особливої перевірки та покарання.

«Мінімум 37 мільярдів газу можна закачати в сховища. Влітку це можна було зробити у шість разів дешевше, ніж зараз. Бюджетні установи, людей, в тому числі й промисловість можна було забезпечити цінами на газ у шість разів дешевше, ніж сьогодні. Ви уявляєте масштаб втрат, який буде в держави, тим паче, що Коболєв заявив, що у НАК «Нафтогазу» було два мільярди доларів на закачку газу у газові сховища. Газ не закачаний, збитки будуть покриватися з державного бюджету і з місцевих бюджетів України. Хто за це відповість? Винні у зриві наповнення газових сховищ були притягнуті до кримінальної відповідальності!» – обурилася лідер партії.

«Батьківщина» вимагає створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, яка з’ясує хто зірвав план заповнення наших сховищ влітку, коли газ коштував в 6 разів дешевше. Також Юлія Тимошенко ініціює звіт прем’єр-міністра щодо готовності країни до опалювального сезону.