Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, а не новий голова Верховної Ради

Колишній голова парламенту Дмитро Разумков вважає, що саме він повинен підписувати законопроєкт про олігархів, ухвалений ще за його каденції. Про це він заявив в ефірі програми на каналі "Україна 24".

"Його повинен підписувати я. Голова Верховної Ради, згідно з рішенням Конституційного суду, підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався. На момент розгляду законопроєкту №5599, так званого закону про олігархів, головою Верховної Ради був ваш покірний слуга. Виходячи з цього – так", – сказав він.

Водночас Разумков сумнівається, що станеться саме так. За його словами, нині для підписання антиолігархічного документу є дві перешкоди. Перша – 12 постанов про скасування голосування за нього. Законопроєкт не можуть підписати, допоки не відхилять їх усі.

"Друге: парламент у тому сумбурі й непрофесійному підході, який ми бачили, коли голосувався цей законопроєкт, проголосував одночасно три правки, які суперечать одна одній. Там є і РНБО, і НАЗК, і комісія при НАЗК. Тому коли буде поданий коректний законопроєкт, я його підпишу. Але якщо комітет, який уже намагався, буде виправляти те, за що голосувала Верховна Рада, то, вибачте, це вже інша історія, причому пов'язана з кримінальною відповідальністю", – сказав він.

Нагадаємо, що нинішній очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на консенсусне рішення в питанні підписання антиолігархічного законопроєкту. "Я думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював. Тому що можна чіплятись за нюанси і розказувати, що то не можна, то не можна, але зараз це вимога часу", – зазначив він у коментарі про те, хто має поставити підпис під законопроєктом.