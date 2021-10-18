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Радуцький: в Раду пускатимуть тільки з ковід-сертифікатом чи тестом

Пропускний режим в парламенті посилять через коронавірус.

Радуцький: в Раду пускатимуть тільки з ковід-сертифікатом чи тестом
Фото: Макс Левин

Верховна Рада планує розглянути постанову про введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих осіб.

Про це на погоджувальній раді у понеділок розказав голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

"Народні депутати і всі, хто працює в Верховній Раді (журналісти, помічники, апарат), мають виконувати такі самі вимоги, як ми вимагаємо від інших громадян. Має бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах. Ця постанова буде відтермінована, тому що нам треба забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, які Мінцифри обіцяє найближчим часом дати", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні Радуцький розказав, що менше половини депутатів Ради вакцинувалися від коронавірусу

Станом на 18 жовтня в Україні першу дозу вакцини отримали близько 19% населення, повний курс вакцинації пройшли менше 16%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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