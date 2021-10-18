У Львові посилили карантинні заходи: ​весь персонал ресторанів, кафе та магазинів повинен бути вакцинований

У Львові з 18 жовтня посилили карантинні заходи через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

"Ми переходимо в режим життя з певними обмеженнями, але інших варіантів немає", - зазначив він.

Садовий також розповів про динаміку поширення коронавірусу.

"Субота-неділя не є критичним показником, але все одно динаміка поширення коронавірусу спостерігається негативна. В наших лікарнях збільшується кількість хворих, і ця тенденція має зростаючу динаміку. Так виглядає, що якщо ті дії, які ми відсьогодні вчиняємо в нашому місті, не дадуть результату, то обмеження будуть значно жорсткіші", - сказав мер.

Він нагадав, що відсьогодні школярі перебувають на канікулах. Також у місті жорстко прописані правила для ресторанів, кафе, магазинів – весь персонал має бути вакцинований. Потрібно ретельно дотримуватись маскового режиму в транспорті, в громадських місцях.

"Ми маємо по Львову достатньо непоганий резерв «ковідних» ліжкомісць у лікарнях. Станом на сьогодні міські лікарні заняті десь на 52%, але місяць тому була зовсім інша ситуація. Ми готуємось до найгірших ситуацій, але краще, щоб така підготовка була марною", - додав Садовий.

Нагадаємо, львівська комісія ТЕБ і НС вирішила з 14 жовтня заборонити проведення масових заходів, а з 18 жовтня - перевести навчальні заклади на дистанційне навчання.

Станом на 18 жовтня у п'яти областях введено "червоний" рівень епідбезпеки. Однак, за даними МОЗ, рівень захворюваності перевищує допустиме значення більш ніж у половині регіонів України.

Поступове зростання захворюваності на ковід почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. В РНБО прогнозують, що пік осіннього спалаху COVID-19 прийдеться на кінець жовтня - початок листопада.