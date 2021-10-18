У Чернівцях обстріляли автомобіль
У Чернівцях обстріляли автомобіль
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями

Кузін закликав людей вакцинуватися і носити маски.

МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Фото: uacrisis.org

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що державна комісія продовжить переводити регіони в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Станом на 18 жовтня його ввели у п'яти областях, але рівень захворюваності перевищує допустиме значення більш ніж у половині регіонів.

Про це Кузін розповів на брифінгу в понеділок, 18 жовтня.

"Рівень захворюваності на ковід перевищений уже в більшості регіонів, але [найгіршою є] ситуація, що виникла у п'яти областях: Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Це сталось, зокрема, через легковажне ставлення і до вакцинації в тому числі. Ситуація не залишила жодного іншого виходу, ніж посилити в цих областях карантинні обмеження, що й було прийнято на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС. Не виключено, що найближчим часом червоний рівень можуть встановити в інших областях", - сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 в Україні також пов'язаний з нехтуванням базових протиепідемічних правил. Люди не хочуть носити маски, наголосив Кузін.

"Захисні маски повинні носити всі без виключення, незалежно від того, вакцинована людина чи не вакцинована, перехворіла чи не перехворіла. Така норма є обов'язковою, і за цим треба слідкувати", - сказав він.

Кузін також закликав людей вакцинуватися, оскільки це найкращий доступний захист від коронавірусної хвороби.

"97,1% людей, які були госпіталізовані з COVID-19 в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, були невакциновані або мають лише одну дозу вакцини", - розказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Пік осіннього спалаху COVID-19 прийдеться на кінець жовтня - початок листопада, прогнозують в РНБО.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також