МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що державна комісія продовжить переводити регіони в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Станом на 18 жовтня його ввели у п'яти областях, але рівень захворюваності перевищує допустиме значення більш ніж у половині регіонів.

Про це Кузін розповів на брифінгу в понеділок, 18 жовтня.

"Рівень захворюваності на ковід перевищений уже в більшості регіонів, але [найгіршою є] ситуація, що виникла у п'яти областях: Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Це сталось, зокрема, через легковажне ставлення і до вакцинації в тому числі. Ситуація не залишила жодного іншого виходу, ніж посилити в цих областях карантинні обмеження, що й було прийнято на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС. Не виключено, що найближчим часом червоний рівень можуть встановити в інших областях", - сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 в Україні також пов'язаний з нехтуванням базових протиепідемічних правил. Люди не хочуть носити маски, наголосив Кузін.

"Захисні маски повинні носити всі без виключення, незалежно від того, вакцинована людина чи не вакцинована, перехворіла чи не перехворіла. Така норма є обов'язковою, і за цим треба слідкувати", - сказав він.

Кузін також закликав людей вакцинуватися, оскільки це найкращий доступний захист від коронавірусної хвороби.

"97,1% людей, які були госпіталізовані з COVID-19 в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, були невакциновані або мають лише одну дозу вакцини", - розказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Пік осіннього спалаху COVID-19 прийдеться на кінець жовтня - початок листопада, прогнозують в РНБО.