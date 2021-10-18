МОЗ рекомендує наростити темпи вакцинації у "червоних" зонах

Міністерство охорони здоров'я рекомендує нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу в регіонах, що потрапили до "червоної" зони.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що це допоможе підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності та захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.

Заступниця голови МОЗ Марія Карчевич під час робочого візиту до Запорізької області наголосила, що в останній тиждень спостерігається суттєве збільшення нових підтверджених випадків COVID-19 у багатьох регіонах України, що свідчить про наближення до нового піку захворюваності. Запорізька область - одна з п’яти, які через ускладнення епідемічної ситуації потрапила до "червоної зони", що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні.

"На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять біля 5-7 тисяч щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу. Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Окрім того, відповідно до наданих рекомендацій має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень", - зазачила Карчевич.

Під час візиту вона також перевірила готовність лікарень до прийому хворих та стан ремонтних робіт об'єктів у рамках програми "Велике будівництво".

За словами заступниці міністра, наразі в Заапорізькій області всі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у середньому заповнені на 75%. Однак, ситуація не є критичною.

Нагадаємо, в Запоріжжі в зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки і вводяться додаткові обмежувальні карантинні заходи.

15 жовтня, Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня, “червоними” також стануть Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше зазначив, що для досягнення результату від карантину, його потрібно дотримуватися.