За добу в Україні зафіксували 9 524 нові випадки ковіду

За минулу добу, 17 жовтня, в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 790 дітей і 122 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

55 897 людей вакциновано проти ковіду - одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовано 22 217.

Госпіталізовано за минулу добу 3 127 осіб. 177 пацієнтів померли. 3 421 особа одужала.

За весь час пандемії в Україні: захворіло 2 644 694 особи; одужало 2 329 418. Від ускладнень захворювання померло 60 810 людей.

Усього було здійснено 13 581 768 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримало одну дозу 7 956 093 людей, повністю імунізовано та отримало дві дози 6 490 162 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Нагадаємо, за суботу, 16 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусу.

15 жовтня Херсонська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. А з понеділка, 18 жовтня, “червоними” стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може скасувати карантин вже навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинує більшість дорослого населення.

Рада національної безпеки і оборони прогнозує, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період з 20 жовтня до 5 листопада.