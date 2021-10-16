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Ляшко: суттєвого зсуву в захворюваності на ковід серед дітей в Україні немає

"Cитуація зараз така ж, як була навесні".

Ляшко: суттєвого зсуву в захворюваності на ковід серед дітей в Україні немає
Фото: Lb.ua

В Україні суттєвого зсуву захворюваності на коронавірус у дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Зараз в нас по кількості, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%”, – сказав він.

За його словами, ситуація зараз така ж, як була навесні.

“Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано”, – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, з початком навчального року різко зросла захворюваність на коронавірус серед дітей.

 У п'ятницю, 15 жовтня в Україні зареєстрували 12 983 нових хворих на коронавірус, 1 105 з них – діти.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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