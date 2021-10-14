Смертність від туберкульозу в світі зросла вперше більш ніж за десятиліття, – ВООЗ

За 2020 рік від туберкульозу померли 1,5 млн людей, за 2019 – 1,4 млн.

Уперше більш ніж за десятиліття в світі зросла смертність від туберкульозу. Пандемія ковіду повернула назад багаторічний прогрес у боротьбі з цієї хворобою, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Порівняно з 2019, у минулому році від туберкульозу померло більше людей, а пролікувалися і отримали профілактику – менше. Також знизилися загальні витрати на основні протитуберкульозні послуги.

За 2020 рік від туберкульозу померли 1,5 млн людей, з них 214 000 були ВІЛ-інфікованими. Зростання смертності торкнулося 30 країн. У ВООЗ прогнозують, що в 2021 і 2022 роках кількість смертей від туберкульозу може зрости ще більше.

Згідно з минулорічним звітом ВООЗ, за 2019 від туберкульозу в світі померли 1,4 млн осіб, з них 208 000 мали ВІЛ.

Кількість діагностованих випадків туберкульозу в минулому році склала 5,8 млн, а в 2019 це число становило 7,1. Однак це є показником того, що проблеми з наданням протитуберкульозних послуг та доступу до них призвели до невстановлення діагнозу.

"За оцінками ВООЗ, близько 4,1 млн людей нині страждають на туберкульоз, але в них не діагностовано захворювання або про це офіційно не повідомляють національній владі", – зазначається в звіті.

Також на 15% впала кількість тих, хто пройшов курс лікування від цієї хвороби – зі 177 000 в 2019 році до 150 000 в 2020.

У 2018 році Україна була на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз. У 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року.