Ще п'ять областей наближаються до "червоної зони", - Ляшко

"Один регіон вже потрапив в червоний рівень епідеміологічної небезпеки - це Херсонська область".

До червоної зони за рівнем епідеміологічної небезпеки у зв’язку з поширення COVID-19 наближаються ще 5 областей.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олег Ляшко, передає "РБК-Україна".

"Один регіон вже потрапив в червоний рівень епідеміологічної небезпеки - це Херсонська область. Ще мінімум п'ять - на підході", - заявив Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".

Нагадаємо, з п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійде до "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Раніше у коментарі "Укрінформу" під час поїздки в Херсонську область Ляшко сказав, що до "червоної" зони також наближені Донецька, Харківська, Дніпропетровська і Житомирська області.