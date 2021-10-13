За добу в Україні зафіксували 16 309 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 16 309 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 1 588 дітей та 288 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 901 особу. 471 пацієнт помер. Одужали 6 462 особи.

За добу було здійснено 118 762 тестувань, зокрема методом ПЛР - 56 174, методом ІФА – 12 030, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 558.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 578 394 особи, одужала – 2 304 361. Від ускладнень захворювання померли 59 523 людини. Всього було здійснено 13 379 666 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978).

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 978 випадків;

Вінницька область – 347 випадків;

Волинська область – 420 випадків;

Дніпропетровська область – 1 344 випадки;

Донецька область – 916 випадків;

Житомирська область – 462 випадки;

Закарпатська область – 213 випадків;

Запорізька область – 1 048 випадків;

Івано-Франківська область – 321 випадок;

Київська область – 534 випадки;

Кіровоградська область – 102 випадки;

Луганська область – 729 випадків;

Львівська область – 863 випадки;

Миколаївська область – 231 випадок;

Одеська область – 1 525 випадків;

Полтавська область – 707 випадків;

Рівненська область – 634 випадки;

Сумська область – 670 випадків;

Тернопільська область – 286 випадків;

Харківська область – 1 526 випадків;

Херсонська область – 678 випадків;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 417 випадків;

Чернівецька область – 598 випадків;

Чернігівська область – 116 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, внеділю, 10 жовтня, в Україні зафіксували рекордну кількість звернень за номером "103" - понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, нинішня хвиля ковіду в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.