10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій

У МОЗ пов’язують це з новою хвилею коронавірусу.

У неділю, 10 жовтня, в Україні зафіксували рекордну кількість звернень за номером "103" - понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

Насамперед це пов’язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Водночас у МОЗ нагадали, що звертатися за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів.

“Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності варто одразу телефонувати на "103". Зокрема підставами для виклику “швидкої” є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан”, - пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він наголосив, що в разі появи симптомів захворювання на коронавірусну хворобу варто одразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він має надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.

Рішення щодо госпіталізації має ухвалити керівник бригади, який приїде на звернення.

Нагадаємо, що за даними електронної системи охорони здоров’я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

За словами очільника МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.