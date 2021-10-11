Нинішня хвиля ковіду почалась раніше, ніж прогнозували, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що на сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта".

Про це він розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", - пояснив Ляшко.

Зараз серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста - Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

Наразі однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст... Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня", - сказав міністр.

За словами очільника МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 тис. випадків COVID-19.

“Це високі показники захворюваності”, - наголошує міністр. При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість шпиталізацій.

Ляшко наголосив, що якщо на початку кампанії вакцинація від ковіду в Україні була добровільною, то зараз уряд почав задіювати важелі впливу. Згідно з наказом МОЗ від 7 жовтня цього року, представники окремих професій зобов’язані пройти повноцінний курс щеплення. Наразі це стосується педагогів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також працівників адміністрацій різних рівнів. На виконання наказу дається один місяць. Працівники, які не щепляться протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

“Наприклад, період між першою і другою дозою вакцини CoronaVac становить 14 днів. Спокійно можна встигнути. Головне, щоб було бажання”, - прокоментував Ляшко.

Відповідна норма поки що не стосується медичних працівників. За словами міністра, понад 80% українських медиків вже вакциновані. Серед них лідирують працівники інфекційних лікарень та відділень екстреної допомоги.

“Ми не вводили обов’язкову вакцинацію серед медпрацівників із двох причин. По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге - щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги. Система зараз перенаправлена на протидію епідемії, і ми вже зараз знаємо, що років п’ять, а то й більше, це буде нам відгукуватись через недовиявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекцій”, - пояснює Ляшко.

Окрім прямих важелів впливу, Україна вдається і до програм заохочення до вакцинування. 7 жовтня уряд виділив додаткові кошти на рекламу вакцинації в прайм-таймі на всіх національних телеканалах. А в будівлях "Укрпошти" облаштовують пункти щеплення для пенсіонерів. В Україні 83% усіх летальних випадків припадають на людей, які старші 60 років.

За даними ВООЗ та амерканського CDC (центру з контролю та профілактики захворювань), в Європі та в США штам "Дельта" переважає над усіма іншими штами вірусу. Хвороба продовжує мутувати і з’являються нові варіації, але поки що вони не мають суттєвого впливу на загальну епідемічну картину.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Станом на неділю, 10 жовтня в Україні у “помаранчевій” карантинній зоні опинилося 16 областей. Всі інші області та Київ перебувають у “жовтій” зоні.

Під час весняної хвилі ковіду "червона" зона вводилась у 14 областях і місті Києві. В середньому вони там знаходились 37 днів.