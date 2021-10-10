Станом на неділю, 10 жовтня в Україні у “помаранчевій” карантинній зоні опинилося 16 областей.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я України.

Всі інші області та Київ перебувають у “жовтій” зоні.

“Помаранчевими” є Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

Зазначимо, вчора у списку була Київська та Рівненська області, а сьогодні додалися Волинь, Одещина та Чернігівщина.

Середній рівень захворюваності на коронавірус в Україні при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення становить 391 на 100 тис.

Найвищі показники зафіксовано на Буковині – 799 на 100 тис., Луганщині – 780, Сумщині – 548 і Херсонщині – 529. У Києві цей показник становить 247 на 100 тисяч.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що на наступному засіданні державної комісії ТЕБ та НС Херсонська область може потрапити у "червону" зону адаптивного карантину. До "червоної" зони також наближені Донецька, Харківська, Дніпропетровська і Житомирська області.

Під час весняної хвилі ковіду "червона" зона вводилась у 14 областях і місті Києві.

В середньому вони там знаходились 37 днів.

Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше "червоними" були Житомирщина (63 дні) і Буковина (52 дні).