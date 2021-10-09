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Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону

"Минулі хвилі область пройшла у зеленому та жовтому рівні. Наразі ситуація зовсім інша".

Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що на наступному засіданні державної комісії ТЕБ та НС Херсонська область може потрапити у "червону" зону адаптивного карантину.

Про це він написав у фейсбуці.

"Епідситуація в області ускладнена. За критеріями область заходить у червоний рівень епідемічної небезпеки. На найближчому засіданні державної комісії ТЕБ та НС прийматимемо подальше рішення щодо регіону. Якщо минулі хвилі область пройшла у зеленому та жовтому рівні епіднебезпеки, то наразі ситуація зовсім інша", - заявив він.

Рівень госпіталізацій в Херсонській області - один з найвищих у країні (майже 90 на 100 тис. населення) та має дуже погану динаміку (понад 65%).

Завантаженість ліжок із киснем в регіонів наближається до 61%.

У коментарі "Укрінформу" під час поїздки в Херсонську область Ляшко сказав, що до "червоної" зони також наближені Донецька, Харківська, Дніпропетровська і Житомирська області.

Нагадаємо, що під час весняної хвилі COVID-19 Херсонська область була одним з десяти регіонів, які не входили у "червону" зону.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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