У МОЗ нагадали, як можна комбінувати вакцини проти коронавірусу

Поєднувати можна вакцини AstraZeneca з Pfizer або Moderna, а також Pfizer з Moderna.

Міністерство охорони здоров'я пояснило, які вакцини проти коронавірусу та за якою схемою можна комбінувати.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Поєднувати між собою можна вакцини AstraZeneca з Comirnaty (Pfizer) або Moderna, а також Comirnaty (Pfizer) з Moderna.

У МОЗ зазначили, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

"Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція (наприклад тромбоз), можливо введення вакцин за такою схемою", - йдеться в повідомленні.

МОЗ навело такі схеми комбінування вакцин:

1-ша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

1-ша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

"Нагадаємо, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними. Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними", - наголосили в МОЗ.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше МОЗ відзвітувало, що понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Принаймні однією дозою щеплені вже майже 7,5 млн осіб.