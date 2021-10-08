Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Львівські школи з 18 жовтня переведуть на дистанційне навчання

Місто посилює карантинні обмеження через спалах ковіду.

Львівські школи з 18 жовтня переведуть на дистанційне навчання
Фото: EPA/UPG

Львівська комісія ТЕБ і НС вирішила з 14 жовтня заборонити проведення масових заходів, а з 18 жовтня перевести навчальні заклади на дистанційне навчання.

Про це на брифінгу в мерії повідомив міський голова Андрій Садовий.

"З 18 жовтня на тиждень діти 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти 1-4 класів і дошкілля наразі нормально займаються. У нас до 31 числа є тиждень канікул, і ці 2,5 тижні є можливість зробити розрив цієї хвилі, яку ми сьогодні спостерігаємо", - сказав він.

Мер закликав заклади вищої освіти також перевести студентів та учнів на онлайн-навчання.

Проведення масових заходів буде заборонене уже з наступного тижня. "Ми хочемо з 14 числа зупинити всі масові розважальні заходи у місті Львові. Вони будуть заборонені, крім невеликих уже анонсованих конференцій", - сказав Садовий.

Також у місті будуть призупинені планові госпіталізації та операції у лікарнях - місця резервуються для хворих на COVID-19.

Мер попередив, що незабаром також будуть посилені обмеження для працівників та відвідувачів закладів харчування та торгово-розважальних центрів. "Будемо мати ситуацію, коли в кафе, ресторан чи ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятись. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації", - сказав Садовий.

За його словами, у Львові щеплення однією або двома дозами вакцини отримали близько третини мешканців .

Нагадаємо, у Харківській області, якій загрожує "червона" зона, осінні канікули у школах вирішили почати на тиждень раніше - з 18 жовтня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також