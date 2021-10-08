Львівські школи з 18 жовтня переведуть на дистанційне навчання

Львівська комісія ТЕБ і НС вирішила з 14 жовтня заборонити проведення масових заходів, а з 18 жовтня перевести навчальні заклади на дистанційне навчання.

Про це на брифінгу в мерії повідомив міський голова Андрій Садовий.

"З 18 жовтня на тиждень діти 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти 1-4 класів і дошкілля наразі нормально займаються. У нас до 31 числа є тиждень канікул, і ці 2,5 тижні є можливість зробити розрив цієї хвилі, яку ми сьогодні спостерігаємо", - сказав він.

Мер закликав заклади вищої освіти також перевести студентів та учнів на онлайн-навчання.

Проведення масових заходів буде заборонене уже з наступного тижня. "Ми хочемо з 14 числа зупинити всі масові розважальні заходи у місті Львові. Вони будуть заборонені, крім невеликих уже анонсованих конференцій", - сказав Садовий.

Також у місті будуть призупинені планові госпіталізації та операції у лікарнях - місця резервуються для хворих на COVID-19.

Мер попередив, що незабаром також будуть посилені обмеження для працівників та відвідувачів закладів харчування та торгово-розважальних центрів. "Будемо мати ситуацію, коли в кафе, ресторан чи ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятись. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації", - сказав Садовий.

За його словами, у Львові щеплення однією або двома дозами вакцини отримали близько третини мешканців .

Нагадаємо, у Харківській області, якій загрожує "червона" зона, осінні канікули у школах вирішили почати на тиждень раніше - з 18 жовтня.