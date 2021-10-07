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На Київщині та Буковині пенсіонерів щепитимуть на пошті

У відділеннях "Укрпошти" працюватимуть мобільні бригади.

На Київщині та Буковині пенсіонерів щепитимуть на пошті
Фото: EPA/UPG

Від сьогодні, 7 жовтня, в Київській та Чернівецькій областях пенсіонери можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях "Укрпошти".

Перелік відділень зв’язку, де щеплюватимуть людей похилого віку, опублікували пресслужби облдержадміністрацій.

"Пенсіонери Київщини можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях "Укрпошти". Сьогодні та завтра мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах", - повідомили у Київській ОДА.

На Київщині пенсіонери можуть вакцинуватися 7-8 жовтня у відділеннях Укрпошти за такими адресами:

  • Обухів - вул. Малишка, 2
  • Богуслав - вул. Миколаївська, 24
  • Бровари - вул. Гагаріна, 20
  • Згурівка - вул. Українська, 13
  • Бородянка - вул. Центральна, 240
  • Яготин - вул. Незалежності, 56
  • Біла Церква - вул. Привокзальна, 32А
  • Сквира - вул. Небесної Сотні, 17
  • Тараща - вул. Шевченка, 37
  • Тетіїв - вул. Цвіткова, 6
  • Переяслав - вул. Хмельницького, 49
  • Макарів - вул. Ростоцького, 38

У Чернівцях мобільні пункти щеплення працюватимуть у трьох відділеннях "Укрпошти" - на вулиці Мізунського, 1, Буковинській, 33А та Гагаріна, 36А.

В області пункти щеплення відкрили у відділеннях "Укрпошти" у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі.

Інформацію про роботу пунктів щеплення у відділеннях зв’язку можна також дізнатися у свого сімейного лікаря.

За останніми даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 13, 3 млн щеплень від коронавірусу. Повністю імунізовані майже 6 млн українців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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