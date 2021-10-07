На Київщині та Буковині пенсіонерів щепитимуть на пошті

Від сьогодні, 7 жовтня, в Київській та Чернівецькій областях пенсіонери можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях "Укрпошти".
Перелік відділень зв’язку, де щеплюватимуть людей похилого віку, опублікували пресслужби облдержадміністрацій.
"Пенсіонери Київщини можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях "Укрпошти". Сьогодні та завтра мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах", - повідомили у Київській ОДА.
На Київщині пенсіонери можуть вакцинуватися 7-8 жовтня у відділеннях Укрпошти за такими адресами:
- Обухів - вул. Малишка, 2
- Богуслав - вул. Миколаївська, 24
- Бровари - вул. Гагаріна, 20
- Згурівка - вул. Українська, 13
- Бородянка - вул. Центральна, 240
- Яготин - вул. Незалежності, 56
- Біла Церква - вул. Привокзальна, 32А
- Сквира - вул. Небесної Сотні, 17
- Тараща - вул. Шевченка, 37
- Тетіїв - вул. Цвіткова, 6
- Переяслав - вул. Хмельницького, 49
- Макарів - вул. Ростоцького, 38
У Чернівцях мобільні пункти щеплення працюватимуть у трьох відділеннях "Укрпошти" - на вулиці Мізунського, 1, Буковинській, 33А та Гагаріна, 36А.
В області пункти щеплення відкрили у відділеннях "Укрпошти" у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі.
Інформацію про роботу пунктів щеплення у відділеннях зв’язку можна також дізнатися у свого сімейного лікаря.
За останніми даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 13, 3 млн щеплень від коронавірусу. Повністю імунізовані майже 6 млн українців.