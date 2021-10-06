Від Львівського медуніверситету розіслали фейкову заяву з вимогою припинити вакцинацію

Від імені Львівського медуніверситету невідомі розіслали фейкового листа, в якому просять Міністерство охорони здоров'я скасувати "примусову вакцинацію". В університеті причетність до цього звернення заперечують.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У середу, 6 жовтня, на редакційну електронну пошту видання надійшов від імені Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і за підписом ректора медуніверситету академіка Бориса Зіменковського. У листі йдеться, що фахівці університету нібито провели власні дослідження американської вакцини Moderna, яку серед інших використовують для щеплення від Covid-19, та виявили "серйозні побічні дії та відхилення у стані здоров'я громадян України аж до летальних випадків".

При цьому, в листі не вказується, в кого і які саме побічні ефекти були виявлені після вакцинації, натомість стверджується, що з результатами своїх досліджень неодноразово звертались до МОЗ та особисто до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Автори листа вимагають "додатково простежити за людьми, які ймовірно щепились Moderna впродовж останніх півроку". У додатку поданий список 40 осіб, які нібито вакцинувались Moderna, де вказані їхні особисті дані, місце проживання та дата вакцинації.

Сам лист містить логотип університету, але не має ані печатки вишу, ані особистого підпису ректора, який вказаний автором. Лист надісланий з адреси info.izn.ua@gmail.com, що не належить медуніверситету, а деякі граматичні помилки у тексті можуть свідчити про переклад з російської мови.

Ректормедуніверситету Борис Зіменковський запевнив, що звернення не має нічого спільного з реальністю – у медуніверситеті не проводили ніяких досліджень Moderna чи інших вакцин від Covid-19 і не розсилали жодних листів у ЗМі чи МОЗ.

Майже відразу медуніверситет також відреагував заявою.

"Офіційно заявляємо – жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти Covid-19 наукові підрозділи університету не проводили, оскільки це не передбачено науково-дослідницькими планами нашого закладу. Відтак жодних «навколонаукових» висновків ніхто не робив та звернень в Міністерство охорони здоров`я не подавав", – йдеться в офіційній заяві на сайті університету.

Такі дії авторів листа адміністрація університету вважає злочинними й планує звернутися у Нацполіцію та Службу безпеки України.

Нагадаємо, Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації від COVID-19.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників. За даними очільника МОЗ, станом на 29 вересня в Україні принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 72% освітян.

Ляшко та міністр освіти Сергій Шкарлет під час зустрічі з журналістами розповіли як відбуватиметься обов‘язкова вакцинація. Вони також наголосили, що "обов'язкова" - не означає "примусова".

Раніше повідомлялося, що 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.