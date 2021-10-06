Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями

"Статистика по нових хворих, на жаль, невтішна".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що найближчими днями у кількох областях України буде введено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 6 жовтня.

"Статистика по нових хворих, на жаль, невтішна. Багато госпіталізацій та важких випадків. Ми розгортаємо додаткові лікарні, підключає більшу кількість лікарів, адже бачимо, що в деяких областях ситуація набирає загрозливого масштабу", - сказав Шмигаль.

"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до червоної зони. Це означатиме, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% персоналу буде вакциновано двома дозами і 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію і ми просимо поставитись до цього відповідально", - заявив прем'єр.

Він закликав українців захистити себе від коронавірусної хвороби, зробивши безкоштовне щеплення.

За оцінкою Київської школи економіки, критеріям "червоної" зони відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області. У зоні ризику також знаходяться Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Нагадаємо, що під час "червона" зона під час весняної хвилі ковіду вводилась у 14 областях і місті Києві.

В середньому вони там знаходились 37 днів.

Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше була Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).