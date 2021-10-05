Шмигаль обговорив з президентом Ізраїлю співробітництво між країнами

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
Про це голова українського уряду повідомив у Telegram.
“Радий зустрітися з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Києві. Обговорили співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній та медичній сферах”, - повідомив Шмигаль.
Він висловив переконання, що цей візит "відкриє для наших країн нові можливості та напрямки співпраці".
Нагадаємо, у вівторок, 5 жовтня, до України з першим державним візитом прибув новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Востаннє президент Ізраїлю приїжджав до України з державним візитом у вересні 2016 року. Тоді цю посаду займав Реувен Рівлін.