Ефективність вакцини проти ковіду Pfizer вдвічі падає через півроку, - дослідження

Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech знижується до 47% з 88% через шість місяців після другої дози.

Про це пише медичний журнал Lancet.

Дослідники вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 млн осіб, які були членами Kaiser Permanente Southern California в період з грудня 2020 року по серпень 2021 року. Аналіз засвідчив, що ефективність препарату в запобіганні госпіталізації і смерті залишалася високою - 90% протягом як мінімум шести місяців.

Ефективність вакцини проти штамму "Дельта" складала 93% після першого місяця, знизившись до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Зазначається, що результати дослідження дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності, а не з більш заразними варіантами коронавірусу.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило рішення про застосування третьої, додаткової дози щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer через шість місяців після другої дози.

Раніше у США регулятор Управління з продовольства і медикаментів (FDA) погодив застосування додаткової, бустерної дози вакцини від ковіду Pfizer чи Moderna для людей з ослабленим імунітетом, зокрема для тих, хто пережив трансплантацію.