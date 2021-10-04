США продовжують виступати проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку-2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проекту

Вашингтон продовжує виступати проти реалізації російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи заповнення першої нитки трубопроводу газом, передає “Інтерфакс-Україна”.

"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти ... полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу", - заявив Прайс, відповідаючи на питання під час брифінгу.

"Ми продовжуємо вважати, що це геополітичний проект Російської Федерації", - підкреслив Прайс.

За його словами, Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку-2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проекту, які здійснюються зараз.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.