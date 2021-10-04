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У Польщі трьом українцям загрожує до 10 років позбавлення волі за підпал птахоферми

Затримані чоловіки у віці 23, 29 та 42 років були напідпитку.

У Польщі трьом українцям загрожує до 10 років позбавлення волі за підпал птахоферми
Фото: donnews.ru

Поліція у Мазовєцькому воєводстві у Польщі затримала колишнього працівника птахоферми, який спільно з дома іншими особами підпалив сарай на території господарства. Всі троє чоловіків - громадяни України, яких також підозрюють у проникненні в місцеву крамницю.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами поліції, в неділю черговий отримав повідомлення про пожежу господарських будівель на терені курячої ферми у селі Каміон. Після гасіння пожежі виявилися, що можливою причиною міг стати підпал. Записи відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один з них підкладає вогонь до будинку.

Після встановлення осіб зловмисників були затримані троє громадян України. Один з них виявився колишнім працівником. При цьому він сам повідомив власнику про пожежу.

Під час гасіння пожежі на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив, що його магазин був зламаний. Опису зловмисників відповідали двоє із затриманих у зв’язку із підпалом.

Затримані чоловіки у віці 23, 29 та 42 років були напідпитку. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю. Усім трьом затриманим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Польщі працюють майже 1,5 млн українців і навчаються орієнтовно 50 тис. українських студентів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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