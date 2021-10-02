Російський опозиційний політик Олексій Навальний став лауреатом польської премії "Лицар свободи". Її з 2005 року вручає Фонд імені Казимира Пулавського людям, які зробили значний внесок у просування демократії, свободи і рівності в усьому світі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім Навального, премію в різні роки отримували колишній президент Польщі Лех Валенса, колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, колишня верховний комісар ООН із прав людини Мері Робінсон, голови балтійських країн.

Єдиним росіянином, якому вручали нагороду до Навального, був Михайло Ходорковський.

Церемонія вручення премії запланована на 5 жовтня у Варшаві. Замість Навального, який перебуває в ув’язненні, нагороду отримають його соратники Леонід Волков і Володимир Мілов.

Раніше цього року Навальний став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова і Женевського форуму з прав людини.

Нагадаємо, Навальний з січня 2021 року перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей. Також йому інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook та інших.

2 вересня створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування. Фонд був внесений до реєстру "екстремістських організацій" у 2019 році. У червні 2020 року суд визнав "екстремістськими організаціями" ФБК, "Фонд захисту прав громадян" і штаби Навального. У тому ж рішенні суд оголосив про негайне припинення діяльності цих організацій. Розгляд відбувався непублічно.

28 вересня в Росії порушили ще одну справу проти Навального - його звинувачують у "створенні і керівництві екстремістським співтовариством".