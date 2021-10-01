У Білорусі ліквідували Гельсінський комітет і Спілку письменників

З липня цього року в Білорусі ліквідовано близько півтори сотні неурядових організацій.

Верховний суд Білорусі ліквідував Білоруський Гельсінський комітет - одну з останніх зареєстрованих правозахисних організацій у країні.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно із заявою Міністерства юстиції, за результатами слідчих дій у неназваній кримінальній справі до відомства надійшли документи на двох осіб, яким комітет нібито заплатив гонорари за "послуги з довгострокового спостереження за президентськими виборами 2020 року в Білорусі". На думку міністерства, це є "брутальним порушенням законодавства".

У Білоруському Гельсінському комітеті повідомляли, що не знають, про яку кримінальну справу йдеться і проти кого.

Правозахисна організація не погодилася з доказами і підставами для позову. Голова організації Олег Гулак назвав ліквідацію Білоруського Гельсінського комітету політичним рішенням, "яке відповідає нинішньому тиску і переслідуванням".

Він заявив, що Білоруський Гельсінський комітет - занадто серйозний бренд, щоб втратити його через таке рішення.

"Ми не можемо зупиняти нашу роботу в той час, коли це особливо необхідно", - заявив голова організації.

Також Верховний суд країни ухвалив рішення про ліквідацію Спілки письменників Білорусі, повідомили в цій громадській організації.

ГО "Спілка письменників Білорусі" була створена 1934 року. З того часу до неї входили всі видатні білоруські письменники: Якуб Колас, Янка Купала, Іван Мележ, Володимир Короткевич, Василь Биков, Ригор Барадулін, Ніл Гілевич і Володимир Некляєв.

Станом на 9 вересня, за даними правозахисного центру "Вясна", в Білорусі з липня 2021 року ліквідовано 135 неурядових організацій. Зокрема в серпні Верховний суд Білорусі задовольнив позов міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів.