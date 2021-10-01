Фото: adevarul.ro Пожежа в лікарні Румунії

У Румунії в госпіталі для хворих на ковід трапилася пожежа, внаслідок якої загинули дев'ятеро людей. Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії лікарні міста Констанца, пише Reuters.

Це вже третя смертельна пожежа в лікарнях країни менш ніж за рік.

На оприлюднених у соцмережах відео видно, як пацієнти вистрибували з вікон нижніх поверхів лікарні. Тимчасовий міністр охорони здоров'я Чеке Аттіла заявив, що на момент загоряння в госпіталі перебували 113 пацієнтів, із них 10 – у відділенні інтенсивної терапії.

Близько 50 пацієнтів після евакуації перевели до інших лікарень. Кількість поранених та причини загоряння поки не називаються.

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Нагадаємо, що у вересні в Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульному блоці лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 людей. Раніше того місяця внаслідок вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 10 пацієнтів з COVID-19.

У серпні в одній з лікарень російського Владикавказа прорив кисневої труби призвів до припинення подачі кисню пацієнтам. Дев'ять людей, які були підключені до системи штучної вентиляції легенів, померли.