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96-річна колишня секретарка концтабору Штуттгоф втекла з дому перед початком суду над нею

Після того як жінка не з'явилася на засідання, суд видав ордер на її арешт.

96-річна колишня секретарка концтабору Штуттгоф втекла з дому перед початком суду над нею
Ворота концтабору Штуттгоф
Фото: EPA/UPG

96-річна німкеня Ірмгард Фехнер, яка під час Другої світової війни працювала секретаркою коменданта концтабору Штуттгоф, втекла з дому перед початком суду над нею.

Про це повідомила "Німецька хвиля", вранці у четвер, 30 вересня, вона пішла з будинку для людей похилого віку, сіла у таксі та поїхала до метро. Після цього вона зникла.

Прокуратура німецького міста Іцехо звинувачує жінку у співучасті в масових убивствах, а точніше - у вбивстві понад 11 тисяч ув'язнених табору - шляхом надання допомоги безпосереднім виконавцям злочинів. У період з червня 1943 до квітня 1945 року обвинувачена працювала в якості секретарки коменданта табору Хоппе.

Після того як жінка не з'явилася на засідання, суд видав ордер на її арешт.

Раніше Фехнер вже виступала на іншому судовому процесі над нацистськими злочинцями, але в якості свідка. Вона визнавала, що комендант Хоппе щодня надиктував їй тексти наказів та інших документів, але підкреслювала, що нічого не знала про те, що відбувалося в безпосередній близькості від її робочого місця.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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