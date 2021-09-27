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Україна хоче провести саміт Нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель, - Єрмак

"Для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом".

Україна хоче провести саміт Нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель, - Єрмак
Фото: president.gov.ua

Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до закінчення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Тривають консультації в Нормандські форматі, як відеоконференції, так і реальні зустрічі між сторонами ... Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася ще до закінчення каденції Меркель. І ми вважаємо, що це було б дуже справедливо, тому що вона дійсно дуже багато для цього зробила. у нас сьогодні є тільки два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання Мінських угод, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, цієї неділі у Німеччині відбулися парламентські вибори. До формування нової правлячої коаліції й нового уряду задля збереження дієздатності державного апарату, федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту. Для цього етапу жодних обмежень за часом не передбачено.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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