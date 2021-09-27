В УДО спростували інформацію про посилення охорони Зеленського після замаху на Шефіра

Президентів посилено охороняють ще із 2014-го у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Після замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра охорону чинному президентові Володимиру Зеленському не посилювали.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони (УДО) у коментарі Суспільному.

У пресслужбі УДО розповіли, що посилено президентів охороняють із 2014 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Там зауважили, що після замаху на Сергія Шефіра охорону Зеленського не посилювали. Інших працівників Офісу президента охороняє не Управління держохорони, а інші органи, зазначили там.

Яка кількість автівок пересувається у складі кортежу та скільки спецпризначенців охороняють главу держави, в УДО не розголошують, позаяк це є державною таємницею.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де перебував Шефір, автоматну чергу. Три кулі влучили у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що замах на життя Шефіра скоїв злочинець-професіонал, при цьому він був не один.

25 вересня "Українська правда" повідомила, що після замаху на Шефіра охорону президента посилили. Кадри із "посиленим" кортежем президента видання опублікувало ввечері 24 вересня. На відео, яке розібрали кореспонденти Суспільного, дорогою рухалося сім автомобілів: 4 із проблисковими маячками та три автівки без сирен у середині кортежу.

В "УП" написали, що на кадрах, які було відзняті на Обухівській трасі, "збільшений кортеж зі сигнальними маячками рухається на великій швидкості".