​Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна на понад 60 млн гривень, - КВУ

Упродовж останніх двох років члени сімей 58 депутатів фракції "Слуга Народу" задекларувала придбання цінного майна - автомобілів, квартир та земельних ділянок загальною вартістю понад 60 млн гривень.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Так, із серпня 2019 року члени сімей "слуг народу" придбали 38 автомобілів. Зокрема, задекларували нові автомобілі дружини народних депутатів Юрія Корявченкова (2 млн гривень), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн грн), Олександра Завітневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Олександра Літвінова (Toyota, 1,2 млн), Олександра Салійчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тис.), Максима Зуєва (540 тис.).

Також задекларували нові автомобілі члени сімей Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевка, Максима Гузенка, Андрія Клочка. Крім того, 13 нардепів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їх родичам, переважно, - дружинам.

Також депутати "Слуги Народу" вказали у своїх деклараціях 25 земельних ділянок та 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Зокрема, Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн, який перебуває у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, що перебуває у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності у 2020 році на квартиру, житловий будинок та земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання у 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн.

"Декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації статків народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях та проживання у житлі, що належать членам сім’ї", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше КВУ вже відзначав різке зростання купівельної спроможності "слуг нарооду". Так, упродовж 2020 року 97 депутатів фракції задекларували придбання цінного майна. Сукупно було придбано 20 квартир, 67 земельних ділянок та 74 автомобіля.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що 70-річна матір "слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. У коментарі журналістам Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.