Локдаун та підприємці: час діяти

23 вересня в Україні було зафіксовано 9495 хворих на коронавірус. Це рекордний показник з весни 2021 року. Країна вже у жовтій зоні, кілька регіонів - на межі червоної. А Уряд як завжди починає шукати відповіді на питання “Що робити?”, коли ситуація наближається до критичної. 12% вакцинованого населення - це провал. Відсутність програми підтримки економіки - це провал. Чимало викликів чомусь є несподіваними для діючого уряду. Зима приходить несподівано, осіння епідемія приходить несподівано і, я гарантую, перший сніг теж стане несподіванкою. Ще в червні ми з командою «Голосу» говорили: «потрібно готуватися до осені, планувати субсидії для компенсації цін на газ, закуповувати кисневі станції для лікарень і планувати кошти для підтримки підприємців».

Фото: КМДА

Наразі рівень вакцинації та рівень готовності України до кожної нової хвилі хвороб вже призводить до того, що ми програємо усім європейським суспідам у темпах відновлення економіки. За підсумками 2 кварталу ми поступаємося Польщі та Угорщині у 2 рази, Словаччині - у три.

Єдиною відповіддю Уряду поки що стало те, що Шмигаль взяв на озброєння пропозиції партії “Голос” та частково виконав нашу постанову про роботу під час коронавірусу. Нагадаю, що ми пропонували не обмежувати роботу підприємств, де вакциновано 80%+ працівників, а також дозволити без обмежень обслуговувати вакцинованих клієнтів. Ми вітаємо, що Уряд вже використовує деякі наші пропозиції. Але цього недостатньо, щоб підтримати підприємців та спонукати економіку до більш швидкого відновлення. Люди справи потребують більше системної підтримки як у часи локдауну, так і в цілому. Нам потрібні системні та виважені кроки.

За останні три тижні ми з колегами провели більше десяти зустрічей з бізнес-асоціаціями та галузевими об'єднаннями і всі вони єдині у своїй думці: держава має виступи з послідовною та системною програмою підтримки економіки, не створювати проблем для бізнесу (точніше, не погіршувати вже створені коронавірусом виклики), а також розуміти що без підтримки людей справи економічний розвиток буде заблоковано.

Такий план підтримки бізнесу передбачає, на мою думку, кілька обов'язкових кроків.

Крок № 1. Ще минулого тижня я зареєструвала законопроект, що забезпечить підтримку підприємців за рахунок бюджету. Замість того, щоб фінансувати депутатів-мажоритарників, законопроект перенаправляє 10 млрд гривень для підтримки людей справи. Цього вистачить, щоб надати фінансування тим, чия справа може не пережити локдаун.

Крок № 2. Ухвалення Верховною Радою законопроекту “Голосу” №5132, який ми зареєстрували ще навесні, передбачає:

1. Продовження мораторію на перевірки підприємців. Перевірки — елемент тиску на бізнес, який не приносить додаткових коштів до бюджету, але відриває підприємців від роботи. Під час коронавірусу додатково добивати бізнес корупційним тиском — просто аморально. Гроші мають осідати в касах підприємців, а не в кишенях інспекторів.

2. Звільнення від ЄСВ підприємств та підприємців, що вимушені обмежити свою роботу під час локдаунів. І щоб уникнути будь-якої дискримінації, ця норма має розповсюджуватися на всіх, кого стосуються урядові обмеження.

Крок № 3. Зупинити спроби «фіскальних терористів» ухвалити здирницький та відверто шкідливий для українців законопроект 5600. Міністр фінансів у відповідь нашому голові фракції Ярославу Железняку заявив, що у держбюджет-2020 відразу заклали +25-35 млрд надходжень за законопроектом 5600 після його ухвалення. Якщо у майбутньому бюджеті уже врахували неприйнятий законопроект як джерело надходжень, то монобільшість, звісно, буде робити все для його ухвалення. Натомість наша позиція не змінилася від моменту подання цього здирницького для малого та середнього бізнесу законопроекту. Ще влітку ми зареєстрували альтернативний законопроект 5600-1, який гарантує рівні податкові правила для всіх і скасовує податкові пільги для олігархічного бізнесу та монополій. Плюс ніяких норм проти малого бізнесу та середнього класу в цілому. Наш законопроект реально направлено проти олігархічного впливу і дасть достатньо грошей для бюджету.

Крок № 4. Довгострокове зниження податкового тиску на людей справи - підприємців та найманих працівників. Необхідно знизити податки на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Ми виступаємо за зниження також податку на працю з 41,5% до 35%. Чи втратить від цього бюджет? Ні. Бо вихід з тіні заробітної плати дозволяє компенсувати усі можливі втрати. Крім того, перевиконання дохідної частини бюджету вже зараз дозволяє без втрат знижувати податкове навантаження, а не збільшувати його.

Українські урядовці та депутати монобільшості сприймають малий та середній бізнес, як нескінченне джерело грошей для своїх проектів та забаганок. Чи для подарунків олігархам. Так, влада в один день голосує за імітаційний закон проти олігархів та підписує закон про списання олігархам 100 мільярдів газових боргів. Влада одночасно хоче атакувати підприємців законопроектом 5600 та додає грошей Генеральній прокуратурі. Це катастрофічна та шкідлива для майбутнього країни логіка.

Тільки підтримка людей справи дозволить нам не тільки подолати наслідки коронавірусу, а й сформує фундамент для довгострокового економічного розвитку та високого рівня життя українців.