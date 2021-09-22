Вибори до Держдуми РФ: реалізація на Донбасі сценарію Придністров’я

Росія вперше з 2014 року використала жителів Донбасу для виборів, стимулюючи голосування примусовим підвозом людей на дільниці в Ростовську область і масовою роздачею російських паспортів.

Фото: РИА Новости

Як відомо, упродовж трьох днів — 17-19 вересня проходили вибори до Держдуми Російської Федерації.

Вперше, за роки тимчасової окупації Донбасу організували їх і для жителів ОРДЛО, до того ж — двома способами: дистанційним електронним голосуванням, а також на дільницях у Ростовській області, куди їх організовано підвозили автобусами та потягами.

Зокрема, у ЗМІ ширилася інформація, що тільки з Донецької області було організовано 825 автобусних та 12 залізничних рейсів для жителів ОРДЛО, що отримали російські паспорти. А що найгірше, неодноразово чув від різних людей, які проживають на Донеччині, що роздача російських паспортів набувала масового характеру. Водночас лише сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, вже є безумовним порушенням українського законодавства.

Таким чином, фактично, жителі ОРДЛО включаються до російського політичного процесу — до виборчого процесу, втім, використовуючи людей у своїх цілях, жодних оголошень про приєднання територій Росія офіційно не зробила.

На мою думку, те що сталося під час виборів — не що інше, як реалізація Росією сценарію Придністров’я. Де-факто Росія створила із тимчасово окупованих територій Донбасу щось подібне на Придністров’я — територію, яку можна використовувати у власних цілях, не зважати на міжнародні домовленості та законодавство України.

Путін фактично розірвав Мінські домовленості, адже не можливо проводити будь-які голосування, коли паспорти були роздані примусово, коли голосують, по факту, іноземні громадяни, коли були відсутні міжнародні спостерігачі… А сам виборчий процес відбувався в атмосфері залякування.

Переконаний, на це грубе порушення суверенітету України повинна так само грубо відреагувати міжнародна спільнота. Будь-хто міг легко отримати паспорт і проголосувати. Ці вибори слугують яскравою демонстрацією, що Мінський формат давно віджив своє і не працює. А міжнародна система показала свою беззубість стосовно вчинків Росії.

Участь українців у цьому фарсі під назвою вибори вкотре доводить, що РФ фактично розірвала Мінські домовленості, адже примусова паспортизація і голосування — не є частиною домовленостей!