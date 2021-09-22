Кому сьогодні потрібна українська книжка

Цьогорічного Форуму видавців чекали з нетерпінням. Ковідні карантини, падіння продажів упродовж двох років, закриття книгарень. Учасники сподівалися на гідне відкриття сезону. Книжкові новинки чекали на своїх покупців, онлайн події - на своїх фоловерів. Не дочекалися.

Фото: pxhere.com

Сьогодні останній день роботи Форуму. Неділя. Відвідувачів, у порівнянні з позаминулим роком, немає. Палац Мистецтв, де проходить книжкова виставка, майже порожній. Учасників більше за відвідувачів. Продажі книжок менші за 2019 рік.

Великі очікування були від Книжкового Арсеналу, потім від Львівського Форуму. Питання явно не до організаторів Форуму, як намагаються представити деякі видавці.

Очевидно, механізм книжкових виставок зламався. Книговидавнича галузь у глибокому піке.

Причини.

1. Падіння престижу читання та нерозуміння важливості книжки у суспільстві.

2. Через нестачу фінансування (можлива причина, що вкрасти гроші на закупівлях книжок важко) немає надходжень нових видань до бібліотек. Як наслідок немає читачів у книгозбірнях.

3. Закриваються книгарні, які не виживають через високу оренду. Книгарня - це місце емоційного зв’язку з книжкою.

4. Через загальне падіння книжкового ринку видавці навіть новинки згодні розпродавати зі знижками. Ринком правлять інтернет-дискаунтери.

5. Через нестачу коштів у видавців та відверте нехтування державою розвитком книговидання немає можливості залучити для реклами події топ-блогерів, журналістів, запросити зірок. Майже відсутня програма з письменниками, концертами, презентаціями, автограф-сесіями.

Тому виставкові зали порожні. Читачів та відвідувачів немає. Замкнуте коло.

Що робити?

Законодавцям.

Терміново треба прийняти три законопроєкти:

1. Задля виживання книгарень. Про книжковий рибейт (відсоток від продажу української книжки на компенсацію частини оренди книгарням).

2. Для розвитку книговидавництва. Закон про нульову ставку на прибуток за умови, що прибуток інвестується у видання нових книжок.

3. Для розвитку галузі. Пільгове кредитування учасників книговидавничої галузі та інституційна фінансова підтримка видавців.

Видавцям.

1. Об’єднатися у питанні спільної промоції книжки. Першою спільною акцією може бути національна компанія - «Книжка - найкращий подарунок на Різдво».

2. Розв'язати питання з демпінгом та ввести єдині роздрібні ціни.

3. Відкрити інформацію для єдиного каталогу Books in print.

4. Підтримати незалежні книгарні, які працюють за цивілізованими правилами.

Виживання вітчизняної книжки - питання національної безпеки. Країна, яка не фінансує власну армію, годує ворожу армію. Країна без книговидання - країна без освіти, без науки, без самоідентифікації. Нація без самоідентичності вмирає.

Чи загине вітчизняна книжкова галузь? Сьогодні цей сценарій дуже реальний.

Але книжковий ринок не буде порожній. Як думаєте, якими книжками заповнюватиметься порожній простір країни у 40 мільйонів жителів?