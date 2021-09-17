Як сталося, що в Києві досі немає вулиці Олександри Екстер?

Олександра Екстер та її Студія мали потужний вплив на творче життя міста. Разом із Олександром Богомазовим Екстер організувала у Києві виставки нового мистецтва – знамениті «Кільце» і «Ланка», що були одними з перших в тодішній імперії. Анна Ахматова писала, що з її студії вийшли всі ліві художники Києва.

Олександра Екстер – визначна авангардна мисткиня світового масштабу, яка прожила в Києві 35 років свого життя. Тут Олександра закінчила гімназію св. Ольги, вчилася в Київському художньому училищі, одружилася з Миколою Екстером і жила з чоловіком та його батьками на вулиці Гімназійна, 1 (тепер Леонтовича), відкривши Майстерню живопису, в якій навчалися Вадим Меллер, Анатолій Петрицький, Олександр Тишлер, Олександр Хвостенко-Хвостов, Ісаак Рабинович, Климент Редько та ін.

Олександра Екстер

В Києві Екстер співпрацювала з балетною «Школою руху» Броніслави Ніжинської. У теперішньому Національному художньому музеї вона працювала як співкураторка й експозиційна дизайнерка виставки народного мистецтва 1906 року. А скільки Олександра зробила для дослідження і поєднання народного мистецтва із авангардом, народних майстринь і модерністів, співпрацюючи з селянськими майстернями Наталії Давидової в Вербівці та Семиградової-Прибильської в Скопцях! Як сценограф, вона створила сотні вистав і саме вони, разом із її живописними творами, принесли художниці світове визнання. Переїхавши 1924-го року до Франції, вона також займалася модою, створювала дизайн тканин й інтер’єрів. “Багато подорожувала, довгий час жила в Парижі й Москві, в Римі й Петербурзі. Проте завжди поверталася до Києва: тут були її дім, її майстерня, її знаменита студія. І коли їй доведеться розлучитися з Києвом назавжди, свій паризький будинок вона облаштує точнісінько так, як київський. У ньому буде багато яскравих українських килимів, вишивок, української кераміки, українських ікон” – пише багаторічний дослідник Екстер також киянин Георгій Коваленко.

2021 року видавництво Родовід за підтримки УКФ видає книжку доктора мистецтвознавства Георгія Коваленка «Олександра Екстер». По суті, це перша україномовна монографія про найвидатнішу українську авангардистку світового масштабу!

Презентацією видання стане перформанс «Екстер. Live», що поєднає contemporary dance (хореографка Стефанія Нолл), fashion-колекції (Федір Возіанов, Лідія Захарченко), живу музику (керівник Віктор Рекун) й відбудеться 22 жовтня в Мистецькому Арсеналі у співпраці з мультидисциплінарним проєктом «Футуромарення», що присвячений темі українського футуризму 1910-1930-х років. Фільм-відеоверсію створить Анатолій Сачівко. Цей перформанс інспірований постаттю Олександри Екстер, її сміливістю, рухом до нового, духом експериментаторства.

Але знаєте, що дивно? Коли ми занурилися в тему Екстер, раптом з’ясувалося, що в Києві немає не тільки музею Олександри Екстер, а навіть вулиці її імені. Тобто, ми дуже пишаємося київським періодом творчості Екстер, її школою сценічного авангарду, її важливими слідами в цьому вічному місті, але просто «забули» віддячити їй, залишити пам'ять про неї в назві вулиці, меморіальній дошці чи пам’ятнику. І це саме час – напередодні її 140-річчя – об’єднати зусилля і виправити наш сором. Команда проекту «Авангард Олександри Екстер: київський період» створила Петицію до Київради назвати вулицю в Києві іменем Олександри Екстер. Приєднуйтесь, це важливо!