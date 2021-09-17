Донецк – это Украина

Впрочем, тот же обыгравший наших шахтёров — хотя причём тут эта профессия??? — Шериф и вовсе находится «в мировом тренде»: полностью соткан из лоскутков со всего света, в том числе, между прочим, и из отличного украинского тренера, которому у нас самих места не нашлось. Но пример приднестровского клуба, представляющего в Лиге чемпионов Молдову, интересен вовсе не в отношении более удачного импорта кадров (ведь работу всё же лучше бы давать своим, и не только в спорте).
Я хочу обратить особое внимание на то, что играет молдовский Шериф в «столице» непризнанного Приднестровья Тирасполе. Куда въезд, между прочим, столь же полулегален, как, например, в Вифлеем из Иерусалима. Но — ездят. И [почти] мирно сосуществуют/сожительствуют, относительно спокойно соседствуя.
Так вот, а не пример ли это для мирного урегулирования ситуации в Украине с неподконтрольной частью Донбасса?
Тем более, если уже и МИД советует двигаться по израильскому пути, хотя начинает почему-то с армии — при молчащем на эту тему более профильном в отношении армии Минобороны. Но, возможно, учиться следует не только военным?
Стена — стеной, но ездить — ездят. А власти (со всех сторон) смотрят на это с [полу]закрытыми глазами, потому что получается в итоге и бескровно, и вдобавок выгодно. А там, может, и стерпится — слюбится? Если иметь в виду не только территории, но и людей, их сердца и души. Заморозя даже самое «святая святых» — языковое законодательство — хотя бы для этой части.
Или мирное сосуществование — это только с чужими, но не со своими? Или часть своих своими уже не считаем? А за кого тогда война? Нет, понятно, что за Украину, но за кого конкретно: за тех только, кто «здесь», или за всех наших, за всех своих, которые и «здесь», и «там»?
Предательство? «Зрада»? Но любой компромисс, как и любые переговоры, это всегда сочетание [призрака] «зрады» и трудной победы, «ваты» и выстраданного патриотизма. Другого выхода, по крайней мере, не видно. Посмотрим внимательнее и на Израиль, и на ближнезарубежную — вовсе уже не пророссийскую! — Молдову: вдруг «плохой» вариант — лучший из имеющихся?
Модно предлагать сейчас и китайский путь. Что ж глянем и туда тоже. Тайвань, Гонконг, Макао. Свободные экономические зоны. Никакой крови. Взаимная выгода. Поэтапная постепенная интеграция. Лучшие из так проверенных экономических наработок распространяются на всю страну.
Это — плохо?
Или просто нет повода ныть, дескать, помогите?
Так всё равно особо никто и не помогает.
В общем, если Шериф играет в Тирасполе, отчего бы Шахтёру или Заре не играть в Донецке или Луганске? Но начинать тут, конечно, нужно не с футбола.
Сколько лет нам ещё до этого?