Економічне зростання Донбасу — запорука розвитку України!

Донбас — промисловий регіон зі своєю історією, традиційними галузями, династіями шахтарських родин та металургів. Один із найконсервативніших регіонів України. Але водночас один з перспективних! А щоб розкрити його потенціал — потрібно докласти чимало зусиль!

Фото: vchasnoua.com

Актуальні проблеми Донецької і Луганської областей. Які вони? Давайте розберемося разом. Одна із головних проблем — водопостачання. Як відомо, французька компанія BETEN INGENIERIE реалізує проект будівництва заводу з постачання питної води у Маріуполі. Перевірити хід реалізації проекту «Вода Маріуполя» особисто приїздив перевірити віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Спільно з паном Резніковим провели робочу нараду з представниками територіальних громад Донецької та Луганської областей. Адже наразі важливо як ніколи, об’єднати зусилля, щоб будівництво заводу розпочалося у 2022 році!

Однак окрім водозабезпечення є низка інших актуальних проблем, які потребують негайного вирішення, а для цього, як відомо, потрібні кошти, які мають залишатися у регіоні! Необхідно, аби на місцях залишалося 80% доходів від ПДФО, а не 60% як зараз. Таким чином вдасться покращити економіку областей, а громади зможуть краще реалізовувати такі принципи реалізації, як самостійність та фінансова спроможність.

Зокрема, покращити транспортну інфраструктуру! Наразі автомобільне і залізничне сполучення надзвичайно тривале і дороговартісне, що значно обмежує пересування як всередині Донецької та Луганської областей, так і з усією територією України, що створює дискомфорт для інвесторів. До регіону важко дістатися швидко і комфорту. Авіасполучення втрачене. Найближчий аеропорт знаходиться у Запоріжжі. Звідти, наприклад до Маріуполя, це ще 3 год їзди на автомобілі.

Ще однією проблемою, яка ускладнює залучення міжнародних інвестицій є Керченський міст, який збільшив ризики морського транспортування та відповідно транскордонної торгівлі через Маріупольський порт.

Лінія дотику пройшла за внутрішніми українськими торговельними та логістичними ланцюжками, розрізала електричні й комунальні мережі, обрізавши на тимчасово окупованих територіях важливі стратегічні об’єкти, що негативно впливає на життєдіяльність підконтрольних українських територій.

Збройна агресія Російської Федерації зруйнувала залізничну інфраструктуру регіону. Особливо проблемне це питання у Луганській області. Через відсутність залізничного сполучення сільськогосподарський вантаж курсує нещодавно відремонтованими автомобільними шляхами. Як наслідок, нове дорожнє покриття не витримує навантаження і руйнується.

Таким чином, транспортної інфраструктури — ті, над вирішенням яких варто працювати першочергово!

Окремо хочу звернути увагу на проблему екології та роботи шахт. Особливістю шахт Донбасу є те, що багато з них поєднані гідрологічними зв’язками під землею, зокрема ті шахти, що знаходяться по різні боки лінії дотику. Шахта — це об’єкт критичної інфраструктури, а відтак, є потенційно небезпечним. У зв’язку з військовими діями показники діяльності шахт зазнали суттєвих змін, а ситуація з шахтами на тимчасово окупованих територіях достеменно не відома. Тобто будь-які аварії, які виникнуть на тих шахтах матимуть відлуння й на шахтах, що на підконтрольній Україні території. І, на мою думку, це питання потребує негайного втручання.

Також обурює питання оплати праці шахтарів. До мене, як до голови Комітету з питань прав людини постійно надходять звернення про затримки заробітних плат шахтарям. Як тільки піднімаємо питання з трибуни парламенту, ситуацію тимчасово врегульовують. А далі все знову по колу! Потрібно розробити глобальну стратегію по роботі шахт і діяльності шахтарів. Адже вугільна промисловість — одна з ключових на Донбасі!

Проблемних питань багато. І всі вони актуальні й потребують швидкого вирішення. Впевнений, що тема розвитку Донецької та Луганської областей не повинна вщухати. А навпаки, потрібно об’єднувати роботу парламенту, з Кабміну, керівників громад задля економічного покращення і зростання добробуту населення Донбасу.