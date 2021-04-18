Підтоплення і провалля. Як Донбас втрачає свої шахти і чим це загрожує

Ця тема активно обговорюється останнім часом – екологічне лихо, яке насувається через те, що бойовики на непідконтрольних територіях закрили шахти, переставши качати з них воду. Усі шахти сполучені між собою – під землею нема ні кордонів, ні блокпостів, і підземні води течуть собі... куди? Куди потечуть підземні води з закритих, наприклад, у Горлівці шахт? Спрогнозувати це не так просто.

Наша робоча гіпотеза, побудована на основі заяв експертів та раніше опублікованих журналістських матеріалів: Донбас підтоплюється шахтними водами, які отруюють питну воду і загрожують перетворити значну частину регіону на солоне болото. Також існує загроза просідання грунту.

Удвох з колегою-фотографом сіли на хвіст правозахисникам з організації Truth Hounds, які їздять по Донбасу, документуючи обставини та наслідки обстрілів і не тільки.

В Торецьку сім шахт, з них працює дві – Центральна і Торецька. По сусідству – окупована бойовиками Горлівка, в якій вже закриті всі шахти. В тому числі кілька шахт з особливо небезпечними відходами, а також роздинка регіону – шахта Юний Комунар, на якій в 1979 році провели підземний експериментальний ядерний вибух. Тож цей регіон вважається одним з найбільш небезпечних – саме через близькість Горлівки з її затопленими і ніким не контрольованими шахтами.

Горлівка дійсно дуже близько – в ясний день чудово проглядається з околиці. А з іншої точки увечері можна побачити вогні Донецька.

Фото: Макс Требухов Горлівка, вид з околиці Торецька

У Торецьку ми маємо зустрітися з керівником шахти Північна. Ще до нашого приїзду колеги з Truth Hounds встигли побувати на шахті Центральна – вона досі працює, воду відкачують, підтоплень, за словами керівництва, нема.

Фото: Макс Требухов Шахта Північна в Торецьку

Шахта Північна не працює з січня 2017 року і виглядає повністю безлюдною. Височенні стволи, якими спускаються та підіймаються шахтарі під землю, стоять непорушно в тиші. Будівлі частково зруйновані – обстрілами і часом.

Фото: Макс Требухов Сліди від попадання Граду

Десь далі на території шахти гавкають собаки – тому ми вирішуємо зайти в найближчу до нас будівлю, звідки ніхто не гавкає. До того ж, біля входу припаркована Волга, що також опосередковано вказує на присутність в цій будівлі директора.

Заходимо всередину і починаємо сумніватися, що тут хтось працює – надто сильно провисає стеля. Здається, от-от щось гепне на голову.

Фото: Макс Требухов Колишня їдальня на шахті Північна

– Ви до кого?

Нарешті, людина! Чоловік, який вийшов до нас, кличе на наше прохання Анатолія Кулініча – директора шахти Південна, голову ліквідаційної комісії шахт Південна та Північна.

Фото: Макс Требухов Анатолій Кулініч про свою роботу директором шахти Південна: 4 роки на передовій без ротації

Припущення, що торецькі шахти затоплюються водами з горлівських, Кулінич відкидає. Каже, що з сусідніх горлівських шахт сюди нічого не тече.

– На робочих шахтах Торецька воду відкачують. А ця шахта зараз планово затоплюється шахтними водами, тому що вона на реструктуризації і відлив тимчасово призупинено. Коли вода дійде до відмітки 148 м, почнеться відлив і відкачування води.

Кулініч каже, що Північна не збита (не з’єднана) з іншими шахтами.

– Інша шахта, Південна, збита з горлівською шахтою ім. Гагаріна. Але якщо хтось когось і затоплює, то це Південна – шахту Гагаріна. Тому що на Південній глибина видобутку 490 м, а на шахті ім.Гагаріна – більше тисячі, – говорить він.

Фото: Максим Требухов

На шахту Південна не пускають – там стоять українські військові. Південна, так само як і Північна, передана в реструктуризацію. Це означає, що шахту знесуть. На Південній роботи вже почалися.

– Чотири роки я працював директором на Південній під обстрілами, – розповідає Кулініч. – Були поранені за ці роки, один робітник загинув – підірвався на міні, тікаючи від обстрілу.

На територію шахти Південна “прилітає” і досі. Між Торецьком та Горлівкою розташоване селище Шуми, де 26 березня загинуло четверо українських військових.

Фото: Максим Требухов

Анатолій Кулініч каже, що коли почалися військові дії, спускатися в шахту вже було небезпечно. Проте закривають Північну не лише через це – щоб добувати тут вугілля далі, треба було б вкласти багато грошей у модернізацію виробництва. Враховуючи війну, шанси знайти інвестора для торецьких шахт майже нульові.

Фото: Макс Требухов Хто захоче вкладати сюди гроші, якщо тут стріляють? - питає Кулініч

– Турбуватися треба не про те, що затопить, а про те, що людям нема що робити, – говорить Кулініч. – Якщо закриють шахти, молоді залишиться лише збирати полуницю і попи підтирати в Італії.

Фото: Макс Требухов

Торецьк не просто одне з низки шахтарських містечок. Саме тут знаходиться Балка Скелювата – місце першого документально зафіксованого видобутку вугілля на Донбасі. І тут-таки в Торецьку (який тоді ще був Щербинівкою) у 1860 році була відкрита перша на території сучасної України шахта – “Центральна”.

Всі ці 160 років жителі спочатку Щербинівки, потім Дзержинська, а тепер Торецька проростали вглиб своєї землі разом, довбали пласт і перетворювали його на свої неймовірні терикони, які цілком можуть претендувати на місце в списку чудес України.

Фото: Макс Требухов Торецькі карпати - терикони

Тут, в Торецьку, повні кавалери ордену шахтарської слави, герої СРСР та України. Вугілля тут не лише економіка, але й суспільство, й культура. Його залежів вистачить ще на століття активного видобутку. Закриття шахт, яким би економічно доцільним воно не було, в місті сприймається болісно.

Якщо в 2013 році в Торецьку працювало на шахтах 5213 людей, то в 2019 - вдвічі менше, 2685.

Вмовляємо Кулініча провести нас в середину будівлі, де він працює (все ж таки працює, попри нависаючу стелю). Всередині сліди пожеж та інших катаклізмів. Дуже холодно.

Фото: Макс Требухов Раніше тут життя було, а тепер все руйнується, - Кулініч

– Я би залюбки вам все показав, якби в нас щось будувалося, якби була якась перспектива. А так це наша погібєль.

Фото: Макс Требухов Колись тут працювало 1200 людей. Зараз - 10, готують до передачі обладнання

Фото: Макс Требухов Залишки кухні

Фото: Макс Требухов В приміщенні холодніше, ніж на вулиці. Важко уявити, як люди працювали тут взимку

На шахту Північна чекає реструктуризація – це означає, що спочатку з неї вивезуть все, що може бути корисним, а потім бульдозером зрівняють з землею. Стволи лишаться, але їх наземна частина стане значно коротшою.

Таку реструктуризацію вже пройшла місцева шахта ім.Артема – тепер вона виглядає як невелика рівнина біля терикона. Колишні чотири стволи – чотири будки.

Фото: Макс Требухов Шахта Артема після реструктуризації

Фото: Макс Требухов

На шахту Артема нас супроводжує місцевий активіст та волонтер, засновник ГО “Твоє нове місто” Володимир Єлець. Він розповідає, що консервація цієї шахти проведена показово-добре:

– Стволи захищені від вандалів, але разом з тим в них є двері, куди можуть зайти спеціалісти, заміряти рівень води і так далі. Навкруги поле, яке з часом перетвориться на сквер або ліс. Була навіть спроба висадити тут якісь дубочки. Вони засохли, але ж спроба була.

Фото: Макс Требухов Все, що лишилося від ствола

Фото: Макс Требухов Шахта ім.Артема та її терикон

Фото: Макс Требухов Про Донбас багато говорять, але майже ніколи не згадують, як там гарно

Розпитуємо Єльця про підтоплення. Наразі, каже він, точно відомо, що затоплені горлівські шахти, в тому числі шахта “Юний Комунар” з відходами від ядерного вибуху, а також шахти зі складами небезпечних відходів – імені Калініна та Вуглегірська. Воду з горлівських шахт не відкачують.

Очевидно, що це може становити небезпеку підтоплення ділянок землі як на підконтрольних територіях, так і на окупованих, а також забруднення поверхневих вод, з яких береться питна вода. Але сказати конкретніше – чого саме, де і коли ми чекаємо – неможливо.

– Насправді, вода може до нас не дійти, але точно цього ніхто не знає. Геологія так влаштована, що вода може піти на Ростов. Різні спеціалісти говорять різне. Дехто каже, що вода з шахт піде в овраги, тому що в нас територія вся перекопана. Деякі спеціалісти вважають, що вода з затоплених і забруднених шахт Горлівки може з’явитися в першу чергу у Бахмуті. Але для того, щоб розуміти, чи щось таке відбувається, потрібен моніторинг складу води. В першу чергу забруднення з’явиться (якщо з’явиться) у колодязях – буде різке підвищення мінералізації води, забруднення металами і токсичними речовинами.

Фото: Макс Требухов Володимир Єлець

Але для того, щоб виявити підвищену мінералізацію та забруднення – потрібно постійно моніторити стан води. Наразі такого моніторинга в регіоні немає.

– Потрібно зробити 50-60 проб води звідусіль: озера, річки, колодязі, і зафіксувати параметри. А за рік зробити повторні проби, аби про щось говорити. Але поки це не було зроблено. Тобто, у нас в 2021 році точки відліку нема. Ми здогадуємося, що вода в нас дуже поганої якості. Але поки не буде моніторинга, бажано незалежного, точно ми нічого стверджувати не можемо.

Фото: Максим Требухов Володимир Єлець показав нам місцевий "Марс"

Фото: Максим Требухов Ще трохи неймовірних териконів

Щодо того, чи є вже наразі підтоплення у Торецьку, Єлець говорить, що інколи працююча шахта Центральна не встигає відкачати всю воду, через що шахтарів зранку відправляють додому. І додає, що керівництво шахти не визнає, що такі ситуації трапляються.

– В самій Горлівці не бачили слідів підтоплень, але їх чомусь дуже часто бачать в Макіївці. Дуже багато сигналів – підземні толчки, вода у підвалах, на вулиці витікає якась незрозуміла руда вода.

З розмови з Єльцем стає зрозуміло, що з’ясувати щось однозначно не вдасться. Але є три факти:

1) в Горлівці все погано, шахти закриті і затоплені;

2) це фактор небезпеки, є прогнози щодо підтоплень і забруднень питної води;

3) моніторинг ситуації однозначно потрібний, проте його поки нема.

Фото: Максим Требухов

Всі ці три факти підтверджує і наша наступна співрозмовниця – головний спеціаліст-еколог загального відділу Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Ганна Черкасова.

– Ще більше десяти років тому були такі випадки – вода з закритої шахти вийшла на поверхню, затопила територію. Поки приїхали спеціалісти – води вже нема, і ніхто не знає, куди вона пішла. І як це все працює, ніхто не знає. Приїздили нещодавно спеціалісти, казали, що це дуже важко вивчити, це дуже велика робота.

Фото: Максим Требухов Ганна Черкасова

Разом з тим, Ганна запевняє, що потече (якщо потече) саме з Горлівки до Торецька: “Навіть по геодезичним поняттям ми знаходимося по рельєфу нижче, ніж Горлівка. І підземні води, в зв’язку з рельєфом, стікаються до нас. Так що дійсно є велика загроза, що колись нас може затопити”.

За її словами, після початку війни ситуація погіршилася.

Фото: Макс Требухов

– Звертаються люди, кажуть, що вода в колодязях то зникає, то з’являється знову, і ніхто не знає, куди вона йде. Може бути специфічний запах, якого ніколи раніше не було. Жаліються люди на провали грунту, яких раніше не було. І, може ви звернули увагу, що дуже багато очерету. Це свідчить, що грунтові води дуже близько до поверхні.

Очерет у Торецьку і справді розкішний. Ганна каже, він з’являється навіть там, де його раніше не було.

Фото: Максим Требухов

– Мене як еколога дуже непокоїть той момент, що в Горлівці все затоплено, і в нас з ними немає ніякого зв’язку, ніякої інформації про стан справ, – говорить вона. – Бо ж ми зовсім поруч, що таке 30 км для підземної води? Знаю, що фінансування на цю справу вони ніякого не виділяють.

Втім, бракує фінансування на екологічний моніторинг не лише на окупованих територіях – на нашій стороні теж не проводиться ніякої роботи ані в напрямку вивчення екологічної ситуації, ані в напрямку її покращення.

– Коли працювала шахта Північна, була спеціальна комісія, ходили по підвалах сусідніх будинків робили заміри – чи нема підтоплення, чи не перевищено вміст метану в повітрі. А зараз, як шахта не працює, то вже ніхто не ходить. До нашої адміністрації такі дані не надаються. Хотілося б, щоб була якась комісія і якась безпека.

Фото: Максим Требухов

При затопленні водою метан може витіснятися з шахт у підвали будинків, що є вибухонебезпечним. Про це теж багато говориться і пишеться, хоча думки експертів розходяться і в цьому питанні. Наприклад, Анатолій Кулініч (директор шахти Південна і голова ліквідкомісії Південної і Північної шахт) висловлював сумнів, що з затоплених, вже не працюючих шахт вийде метан: “Якщо шахта затоплена, то метан в ній вже закупорено там, де зупинилася вибірка вугілля. Він вже назовні не продавиться. Хіба що вийде з тих вибірок, які розташовані вище затоплення, але це теж малоймовірно, бо звідти швидше за все вже весь метан вийшов. Так що хіба десь з якихось проривів може виходити”.

Ганна розповідає про ще одну проблему - шумове забруднення через бойові дії. Каже, через нього тварини приходять до міст, в тому числі вовки і лисиці. Містяни не дуже раді таким зустрічам на своїх подвір’ях.

В цьому районі дійсно багато диких тварин - через бойові дії тривалий час діяла заборона на полювання. Наразі вона знята, і ми на власні очі бачили людей, які збиралися лізти в кущі з рушницями, щоб стріляти в тварин і птахів, і не знаючи, за скільки метрів від них можуть виявитися військові, що здатні відкрити вогонь у відповідь.

У Бахмуті нас чекає ще одна важлива зустріч – з генеральним директором Державного регіонального геологічного підприємства “Донецькгеологія” Миколою Жикаляком.

Він погоджується з тим, що ситуація некерована і не контрольована. Розповідає, що ще з 2010 року не проводиться моніторинг порушення режиму підземних вод у зонах промислового впливу.

– Звичайно, попадання шахтних вод в приповерхневу зону – це загроза, – говорить Жикаляк. – Загроза для інженерних споруд, загроза засолення шахтними водами питної води. Але не буде так, як лякали, що все затопиться 65% території Горлівки.

Фото: Макс Требухов Микола Жикаляк розповідає про проведене геологічне дослідження

У 2020 році НГО ACTED Ukraine був представлений План дій для ВЦА м.Торецьк по запобіганню або мінімізації ризиків внаслідок закриття шахт, розроблений за кошти донорів – EU Civil Protection & Humanitarian Aid. В процесі підготовки плану було проведено гідрогеологічне обстеження, яке виконували спеціалісти підприємства Донецькгеологія. Дослідження мало виявити площі і ділянки найбільш ймовірного затоплення.

Дослідники з’ясували, що найвище (до 2 м глибини) підійшли підземні води біля шахти Північна та шахти Артема, а також на незначних ділянках біля селищ Дружба і Кримське.

План містить перелік варіантів, які збитки понесуть різні території у разі затоплення різних шахт. І пропонує контролювати рівень шахтних вод, а також підтримувати їх на найнижчий з відміток: не менше ніж 150 м від мінімальної відмітки поверхні або глибини першого робочого горизонту шахти.

Тож наразі все впирається в моніторинг та його відсутність. А також в неможливість його проведення на окупованих територіях. На шахті Юний комунар в Горлівці, де закапсульовано ядерні відходи, потрібно проводити моніторинг хоча б раз в місяць, чи нема забруднення радіоактивними речовинами. Але зрозуміло, що це робити ніхто не буде.

– На нашій території мають бути датчики – в районі шахти Артема, на Залізничній, на шахті ім. Св. Матрони. Зараз пропонується обладнати свердловини, встановити там датчики і перевіряти рівень води, – говорить Жикаляк.

Фото: Макс Требухов В Донецькгеології

Він стверджує, що в стволах тих шахт, які були реструктуризовані, не встановлені труби і немає можливості проводити моніторинг:

– На Артема – чотири ствола, і всі засипані. Минулого року ми про це дізналися. Хоч би в одному стовбурі труби поставили хоч на горизонт 100 метрів! І внизу просвердлити фільтри.

Жикаляк також каже, що 2019-2020 роки були дуже маловодними, але прийде і період максимальних опадів. Проте коли він буде – теж невідомо.

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Наостанок ми відвідали ще досі працюючу шахту “Золоте”, Луганська область. Після того, як припинилося відкачування води з шахт на непідконтрольних територіях, приплив води у цій шахті збільшився в кілька разів.

“Якщо раніше наш приплив був 250-300 метрів кубічних на годину, то зараз - 1300 метрів кубічно. Збільшилося поступово, і не факт, що зупиниться на цій відмітці. Тому що ГРГП “Восток” на прогнозували до 2000 метрів кубічних. Як справляємося? Був проект, виділили гроші з госрезерва, модернізували водовідлив. Раніше було 2-3 насоса, які відкачували воду, тепер - 8”, - говорить головний інженер шахти Ігор Новоселов.

З 2018 року місцева річка Комишуваха, в яку скидаються шахтні води, стала рудою. Вочевидь через збільшенні кількості води, що викачується з шахт.