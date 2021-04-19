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27 квітня відбудеться Форум підтримки ветеранського бізнесу Анонс

Організатор заходу - Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”.

27 квітня відбудеться Форум підтримки ветеранського бізнесу
Юлия Лапутина и Александр Порхун (слева от нее) во время встречи с ветеранами
Фото: Мінветеранів

27 квітня о 12:00 в "Освіторія Хаб" відбудеться Форум підтримки ветеранського бізнесу, де йтиметься про механізми підтримки бізнес ініціатив ветеранів війни, які будуть впроваджені задля реінтеграції захисників у цивільне життя.

Дослідження потреб ветеранів у сприянні підприємницькій діяльності, яке проводив фонд "Повернись живим" показало, що станом на 2021 рік цілеспрямованої, системної та комплексної підтримки ветеранського підприємництва в Україні не існує, як не існує у юридичній площині і самого поняття «ветеранське підприємництво”. Це означає, що ветерани можуть користуватися правом участі у наявних програмах зі сприяння розвитку підприємницької діяльності на загальних умовах.

Глибинні інтерв’ю дозволили виявити основні потреби респондентів у сприянні ветеранському малому та середньому бізнесу та зрозуміти нагальність дискусії з представниками влади та бізнес-середовищ.

Під час заходу за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, представників депутатських фракцій, бізнес-платформ (Київська школа економіки, МІМ, CEO Club й ін.), директора Фонду “Повернись живим” Тараса Чмута та власне самих ветеранів вперше буде обговорено Державну стратегію підтримки ветеранського бізнесу, презентовано Асоціацію ветеранського бізнесу і всеукраїнську менторську платформу підтримки підприємництва захисників. 

Організатор: Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” 

Інфопартнери: UA:Суспільне мовлення, Лівий берег

Програма заходу - forum.savelife.in.ua.

Акредитація для ЗМІ ТУТ.

Журналісти можуть відвідати Форум за адресою вул. Московська, 2, “Освіторія Хаб” у захисних масках або онлайн (пряма трансляція на LB.ua та facebook.com/backandalive).

За детальною інформацією: Тетяна Кириленко - 050 97 93 596.

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