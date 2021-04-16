Участь у дискусії беруть відомі в світі політики, дипломати та експерти.

О 16:00 розпочинається трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу» про загострення безпекової ситуації навколо України, новий спалах агресії Росії та колективні дії Заходу на підтримку нашої держави.

· Які сценарії розвитку подій слід очікувати?

· Яку конкретну ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?

· Як оцінити реакцію Сполучених Штатів та колективного Заходу на провокації Путіна?

· Чи немає загрози нав’язування Україні ворожих намірів Кремля?

· Яким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення нашої територіальної цілісності та встановлення справжнього довгострокового миру в нашій частині Європи?

Ці запитання обговорюватимуть відомі в світі політики, дипломати та експерти.

Ця розмова об’єднає представників України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади.