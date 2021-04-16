О 16:00 розпочинається трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу» про загострення безпекової ситуації навколо України, новий спалах агресії Росії та колективні дії Заходу на підтримку нашої держави.
· Які сценарії розвитку подій слід очікувати?
· Яку конкретну ціну заплатить Кремль, якщо атакує Україну?
· Як оцінити реакцію Сполучених Штатів та колективного Заходу на провокації Путіна?
· Чи немає загрози нав’язування Україні ворожих намірів Кремля?
· Яким має бути стратегічне рішення для захисту безпеки України, відновлення нашої територіальної цілісності та встановлення справжнього довгострокового миру в нашій частині Європи?
Ці запитання обговорюватимуть відомі в світі політики, дипломати та експерти.
Ця розмова об’єднає представників України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади.
- Сандра Калнієте, Європейський і латвійський політик, член Європейського парламенту, Віце-голова фракції Європейської Народної партії.
- Даян Френсіс, Канадська журналістка, закордонна старша співробітниця Атлантичної Ради (США).
- Девід Крамер, Помічник Державного секретаря Сполучених Штатів в адміністрації Президента Дж.Буша-мол., американський дипломат і міжнародний експерт.
- Джеймс Шерр, Британський та міжнародний експерт з питань безпеки та зовнішньої політики, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки.
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового форуму – модератор дискусії.