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Зеленський: штучне дихання "нормандському формату" може зробити Макрон

"Зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати".

Зеленський: штучне дихання "нормандському формату" може зробити Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський не вважає "нормандський формат" мертвим. Проте через небажання працювати однієї зі сторін - Росії, аби розблокувати роботу "нормандської четвірки", необхідна дієва підтримка й допомога Франції.

Про це глава української держави перед візитом до Парижа заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад якого навів Офіс президента.

"Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що Нормандський формат був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що на нормандському саміті в кінці 2019 року сторони домовилися про конкретні кроки, "виконувати які повинні двоє" (Україна та Росія, - Ред.).

"А ще двоє – Франція й Німеччина – повинні стежити, як це виконується, допомагати і, якщо є складнощі, штовхати. Наприклад, відкрити КПВВ для того, щоб люди з окупованої частини України могли йти (на підконтрольну українському уряду територію. – Ред.) і отримувати різні адміністративні послуги", - пояснив Володимир Зеленський.

Він розповів, що Україна повністю виконує ухвалені домовленості, Росія ж надалі блокує всі питання.

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