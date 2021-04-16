ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції

До нового санкційного списку контрабандистів, проти яких РНБО вчора ввела санкції, потрапили прізвища трьох осіб, які розглядалися, але не потрапили в перший перелік. Про це з посиланням на джерела пише видання ZN.UA.
Це колишній митник, який був заступником начальника оперативного управління по боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці, зараз бізнесмен Володимир Полуситок, колишній співробітник Генпрокуратури, який фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси, Сергій Сердюк і бізнесмен, котрий згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах, Олександр Черепинський.
Повний перелік осіб, які потрапили під другі антиконтрабандні санкції РНБО:
- Амінєв Денис Марселович
- Богданов Олег Валерійович
- Грібанов Михайло Олександрович
- Дворак Юрій Миколайович
- Доронін Олег Володимирович
- Кукоба Едуард Якович
- Куршутов Сєяр Османович
- Мелконян Тигран Сасунікович
- Полуситок Володимир Михайлович
- Попов Андрій Юрійович
- Сердюк Сергій Павлович
- Черепинський Олександр Юхимович
Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".
Як повідомили в СБУ, щодо всієї "топдесятки" українських контрабандистів відкрили кримінальні провадження.