ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції

До нового санкційного списку контрабандистів, проти яких РНБО вчора ввела санкції, потрапили прізвища трьох осіб, які розглядалися, але не потрапили в перший перелік. Про це з посиланням на джерела пише видання ZN.UA.

Це колишній митник, який був заступником начальника оперативного управління по боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці, зараз бізнесмен Володимир Полуситок, колишній співробітник Генпрокуратури, який фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси, Сергій Сердюк і бізнесмен, котрий згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах, Олександр Черепинський.

Повний перелік осіб, які потрапили під другі антиконтрабандні санкції РНБО:

Амінєв Денис Марселович Богданов Олег Валерійович Грібанов Михайло Олександрович Дворак Юрій Миколайович Доронін Олег Володимирович Кукоба Едуард Якович Куршутов Сєяр Османович Мелконян Тигран Сасунікович Полуситок Володимир Михайлович Попов Андрій Юрійович Сердюк Сергій Павлович Черепинський Олександр Юхимович

Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".

Як повідомили в СБУ, щодо всієї "топдесятки" українських контрабандистів відкрили кримінальні провадження.