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Зеленський обіцяє санкції проти олігархів

За його словами, вплив олігархів на економіку України, закони, Верховну Раду допускати більше не можна.

Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт “про статус олігарха”.

Про це він заявив після засідання РНБО.

“Запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні. Будуть впроваджуватися санкції, олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес, а вплив олігархів на економіку України, закони, Верховну Раду допускати більше не можна”, - сказав Зеленський.

Інших деталей щодо суті цього законопроєкту президент не розкрив.

Раніше сьогодні під час засідання Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення запровадити другу частину санкцій проти контрабандистів.

Нагадаємо, що попереднє засідання РНБО відбулося 2 квітня.

На ньому було прийнято рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топдесяткою української контрабанди".

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