РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди

Рада нацбезпеки і оборони вперше в історії держави впровадила персональні санкції проти "топ-десятки" українських контрабандистів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після засідання.

"Ви, напевно, чули словосполучення "чорна п'ятниця". Це день великого розпродажу... В Україні з'явилася своя версія чорної п'ятниці. У цей день особи, які займалися розпродажем стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, посад, торгували безпекою, стабільністю, майбутнім, отримують по заслугах.

Українська чорна п'ятниця проходить майже щотижня. Сьогодні після засідання РНБО вона наступила для низки фізичних і юридичних осіб. Передусім про контрабанду. Це економічний тероризм. Збитки сягають 300 млрд грн, що не доотримав бюджет. З них понад 100 млрд - внаслідок неефективної роботи митниці. Вперше введено персональні санкції, зокрема заблоковані активи, майно осіб, яких можна назвати топ-10 української контрабанди", - повідомив він.

За словами Зеленського, відсторонено десятки посадовців митних органів, готується криміналізація недостовірного митного декларування. Жодних прізвищ президент не назвав.

Санкційні засідання РНБО останнім часом проводять по п'ятницях. Учора ЗМІ повідомили, що на це засідання можуть винести питання затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік і введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

Нагадаємо, раніше РНБО впровадила санкції проти Віктора Медведчука та пов'язаних с з ним осіб, зокрема щодо нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Також Рада національної безпеки та оборони запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

Крім того, було введено санкції проти співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Під санкції потрапили і ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики. Це, зокрема, Віктор Янукович, "міністр внутрішніх справ Криму" Сергій Абісов, експрем'єр Микола Азаров.