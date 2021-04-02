ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді, - ЗМІ

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, надані джерелом в правоохоронних органах. Це - постанови про призначення експертизи відеозвукозапису від 10 липня 2020 та 10 лютого 2021 року.

Крім цього, редакція мала можливість ознайомитися з іншими документами. У ЄРДР статус справи позначений як "у провадженні".

Як випливає з документів, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів експрезидента Порошенка і вже чинного президента США Байдена.

При цьому слід зазначити, що 3 лютого 2021 року в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Офіс Генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації "Приватбанку".

У постанові сказано, що слідство хоче з'ясувати, "чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетта Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме ним?"

Варто зауважити, що, за словами джерела в правоохоронних органах, у цій експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який у Лондонському суді оскаржує націоналізацію "Приватбанку". Крім цього, експертизу могли б використати і в справі Суркіса, який вимагає повернути 350 млн доларів, виведених ним з "Приватбанку" напередодні націоналізації.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за "фактом державної зради, умисно вчиненої громадянином України - колишнім Президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державної, економічної та інформаційної безпеки України".

Саму справу було порушено з подачі проросійського нардепа ВР Андрія Деркача, який перебуває під санкціями США за втручання у вибори в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс Президента України.

Володимир Зеленський публічно під час пресконференції 20 травня 2020 року (на наступний день після внесення справи до ЄРДР) вимагав від правоохоронних органів розслідувати розмови Порошенка з Байденом.