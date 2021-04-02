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Бойко відмовився визнати Путіна вбивцею, бо "не має таких даних"

Співголова ОПЗЖ вважає, щоб обзиватися - непродуктивно.

Бойко відмовився визнати Путіна вбивцею, бо "не має таких даних"
Фото: 1+1

Співголова проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко відмовився визнати президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

"У мене немає таких даних, що він вбивця", - сказав він в ефірі "1+1" ввечері 1 квітня.

Він сказав, що подібна постановка питання є контрпродуктивною. "Як ви сподіваєтеся вести переговори в Нормандському форматі з такою позицією? Ви буде домовлятися чи обвинувачувати когось і обзивати?" - сказав Бойко.

Він також додав, що, на його думку, американський журналіст Джордж Стефанопулос, з подачі якого Джо Байден назвав Путіна убивцею, просто підловив американського президента.

"Я бачив цей сюжет, коли президент Байден відповідав на це питання. Я думаю, що президент Байден - його просто спіймали журналісти", - сказав Бойко.

Нагадаємо, що 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву, а Путін натякнув на поганий стан здоров'я Байдена.

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