Бойко відмовився визнати Путіна вбивцею, бо "не має таких даних"

Співголова проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко відмовився визнати президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

"У мене немає таких даних, що він вбивця", - сказав він в ефірі "1+1" ввечері 1 квітня.

Він сказав, що подібна постановка питання є контрпродуктивною. "Як ви сподіваєтеся вести переговори в Нормандському форматі з такою позицією? Ви буде домовлятися чи обвинувачувати когось і обзивати?" - сказав Бойко.

Він також додав, що, на його думку, американський журналіст Джордж Стефанопулос, з подачі якого Джо Байден назвав Путіна убивцею, просто підловив американського президента.

"Я бачив цей сюжет, коли президент Байден відповідав на це питання. Я думаю, що президент Байден - його просто спіймали журналісти", - сказав Бойко.

Нагадаємо, що 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву, а Путін натякнув на поганий стан здоров'я Байдена.