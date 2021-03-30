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Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію

Під час бесіди Путін висловив "серйозне занепокоєння" у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення.

Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин после саммита в нормандско
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс Макрона.

Зазначається, що сторони обговорили можливу співпрацю у питанні вакцин. Макрон і Меркель також закликали Путіна поважати права опозиціонера Олексія Навального і зберігати його здоров'я, йдеться в заяві президента Франції.

“Трійка лідерів також обговорила ситуацію в Україні, Білорусі, Лівії, Сирії та домовились координувати зусилля з тим, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх міжнародних зобов'язань”, - сказано у повідомленні.

Разом з тим прес-служба Кремля повідомила ТАСС, що під час бесіди Путін висловив “серйозне занепокоєння” у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення.

Російський президент звинуватив Україну у відмові від виконання узгоджених в липні 2020 року в контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

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