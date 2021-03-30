У тисняві на похороні президента Танзанії загинули 45 осіб

Внаслідок тисняви, яка виникла під час церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі в столиці Дар-ес-Салам, загинули 45 людей. Ще 37 осіб отримали травми, пише місцеве видання The Citizen з посиланням на поліцію Танзанії.

Тиснява сталася 21 березня, коли труну з тілом покійного президента виставили для публічного прощання на місцевому стадіоні.

"Люди пішли на стадіон, щоб висловити свою любов до померлого лідера, але оскільки їх кількість була величезною, дехто почав проявляти нетерплячість і спробували потрапити на стадіон поза головним входом. Через це і виникли проблеми", - заявили в поліції.

Нагадаємо, що президент Танзанії Джон Магуфулі, який прославився запереченням коронавірусу, помер у віці 61 року в державній лікарні в Дар-ес-Саламі. Офіційна причина смерті - хвороба серця, хоча в опозиції впевнені, що він помер саме від коронавірусної хвороби.

Новим президентом вперше в історії Танзанії стала жінка - 61-річна Самія Сулуху Хасан, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента.