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У Білорусі проти Тихановської відкрили справу про підготовку теракту

Там вважають, що опозиціонерка спільно з учасниками ініціативи BYPOL кілька днів тому готувала вибухи і підпали на території Мінська та інших міст.

У Білорусі проти Тихановської відкрили справу про підготовку теракту
Фото: svaboda.org

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лідерки демократичного руху Білорусі Світлани Тихановської і учасників ініціативи BYPOL про підготовку теракту.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на генерального прокурора Білорусі Андрія Шведа.

"Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Тихановської і учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за ст. 289 Кримінального кодексу. Зазначені особи кілька днів тому намагалися зробити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту", - заявив Андрій Швед.

Генпрокурор стверджує, що в плани організаторів входило звинуватити білоруську владу в здійсненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей. 

Генпрокуратура доручила білоруському КДБ негайно організувати міжнародний розшук фігурантів справи та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їх видачу.

Напередодні, 25 березня, Світлана Тихановська, яка проживає у вигнанні, закликала співвітчизників відродити масові протести, які охопили країну минулого року.

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