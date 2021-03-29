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Cловенія вводить локдаун і обмежить виїзд з країни

Працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, відділення пошти і автосервіси.

Cловенія вводить локдаун і обмежить виїзд з країни
Фото: www.look.com.ua

Уряд Словенії прийняв рішення ввести в країні локдаун з 1 по 12 квітня.

Про це повідомляє пресслужба уряду Словенії.

У країні закрили дитячі садки, школи та виші, в цей період можуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, відділення пошти і автосервіси. Держслужбовці практично повністю перейшли на віддалену роботу, влада просить це зробити і бізнес.

Також зберігається комендантська година - з 22:00 до 05:00 громадянам заборонено залишати будинки.

Крім того, обмежено пересування – за межі регіону проживання можна виїхати лише за вагомої причини. Також ввели тимчасове обмеження права на виїзд з країни.

Маски для обличчя знову є обов'язковими у громадських місцях просто неба - за винятком занять спортом у зелених зонах. Також маски не потрібні членам однієї родини у транспорті.

Громадський транспорт буде курсувати за графіком неділі чи святкових днів. Гірськолижні курорти будуть закриті.

Нагадаємо, у травні миинулого року Словенія стала першою країною Європи, яка оголосила про завершення епідемії коронавірусу.

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